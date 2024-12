Nell’ambito dei servizi straordinari predisposti dai Carabinieri per contrastare il fenomeno del possesso, della vendita e dell’utilizzo di fuochi pirotecnici illegali in vista delle festività di fine anno, i militari della Stazione di Sestu, con il supporto degli artificieri di Cagliari, hanno arrestato un 40enne. L’uomo, residente in paese, è accusato di fabbricazione e detenzione illegale di esplosivi. Inoltre è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Il controllo è scaturito durante un servizio perlustrativo mirato, durante il quale i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare presso l’abitazione del 40enne. Nel corso dell’operazione, sono stati rinvenuti materiali esplodenti di varia natura, tra cui artifici pirotecnici illegali e di fabbricazione artigianale, per un peso complessivo di 4,6 chilogrammi. Gli accertamenti hanno inoltre portato al sequestro di strumenti utilizzati per la fabbricazione degli esplosivi, una somma di 655 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita, insieme a 5,5 grammi di marijuana e 4,58 grammi di kief.

Gli artificieri intervenuti hanno messo in sicurezza l’intero quantitativo di materiale esplosivo, che sarà sottoposto a brillamento controllato nei prossimi giorni. Le sostanze stupefacenti sequestrate, debitamente repertate, saranno analizzate per ulteriori approfondimenti.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.