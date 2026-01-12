Nella mattinata odierna i Carabinieri della Stazione di Selargius, congiuntamente al personale specializzato del Nucleo Artificieri del Comando Provinciale di Cagliari, sono intervenuti in piazza Parrocchia a Quartucciu a seguito di una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 relativa alla presenza di un presunto ordigno bellico.

Giunti sul posto, i militari hanno individuato un ordigno del tipo bomba da mortaio calibro 45 modello 35, appoggiato su un muretto lungo un viale pedonale. Considerata la potenziale pericolosità della situazione, l’area è stata immediatamente isolata e messa in sicurezza, così da consentire agli artificieri di effettuare le necessarie verifiche tecniche in condizioni di massima tutela per la popolazione e per gli operatori.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria e della Prefettura di Cagliari, l’ordigno è stato quindi rimosso e posto in condizioni di sicurezza, in attesa delle successive operazioni di brillamento in luogo idoneo, che saranno eseguite a cura del Nucleo Artificieri del Comando Provinciale di Cagliari. L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone e senza che alcuno riportasse ferite. Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti finalizzati a ricostruire le circostanze del rinvenimento.