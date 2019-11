“Quartucciu, la tenda e il banchetto di un emiliano alla tomba dei giganti di is Concias: il turismo che non vogliamo!”. La denuncia dei nostri lettori, per un monumento a Quartucciu ancora una volta preso di mira nell’indifferenza, stavolta dal campeggio abusivo con una vera e propria tenda piazzata al centro del sito archeologico: “Oggi alla tomba dei giganti un emiliano ha piantato una tenda picchettata anche sul monumento, acceso un bel fuoco e si sta facendo un bell’arrosto. I vigili di Quartucciu non rispondono, quelli di Quartu non hanno competenza perché non in loro territorio ed il 1515 pare che mandi qualcuno a verificare il fuoco. Questo è il turismo che non vogliamo!”.

Più volte nei mesi scorsi gli abitanti di Quartucciu avevano segnalato falò, resti di arrosti e altre situazioni di incviltà e vandalismo che mettono a serio rischio un monumento bellissimo e purtroppo scarsamente valorizzato. E oggi chi voleva fare un’escursione nella storia si è trovato davanti al mini camping abusivo, la beffa contro la storia ignorata.