Sos da Quartucciu: “Mio figlio disabile senza insegante di sostegno. Aiutateci”

V. P. chiede aiuto. E’ il papà di un bambino disabile che frequenta una scuola di Quartucciu. E ora il piccolo si trova a scuola senza insegnante di sostegno, per lui indispensabile per seguire le lezioni. Questo perché “all’inizio dell’anno gli è stata assegnata, ma è rimasta solo un giorno e poi è andata in malattia (gravidanza a rischio) e non è stata ancora sostituita”, spiega V. P. “e così mio figlio ad oggi si trova senza questa figura che per lui e per il suo apprendimento è importantissima. Spero che gli venga assegnata quanto prima perché il bambino ne ha veramente bisogno”.