Quartucciu dice addio a Donatella Uda, per tanti anni agente di polizia locale: “In ufficio sino all’ultimo giorno”

Ha indossato per anni la divisa da agente della polizia Locale, andando insieme ad altre due colleghe a rimpolpare la quota femminile del corpo municipale di Quartucciu prima di passare, nel 2020, al ruolo di dipendente comunale. Un cambio effettuato tre anni e mezzo fa, quando il cancro contro il quale stava lottando era diventato più aggressivo. Donatella Uda l’ha combattuto sino all’ultimo, non facendo mai mancare la sua preziosa presenza negli uffici comunali. La “bestia”, però, alla fine ha avuto la meglio e se l’è portata via qualche ora fa. Aveva 57 anni e lascia due figli: “Donatella ci lascia un vuoto incolmabile. La sua tenacia, l’attaccamento alla vita e al senso del dovere sono doti rare che lei ha fatto proprie e che noi riceviamo come grande eredità. Grazie per quanto hai donato alla nostra comunità”, così il sindaco Pietro Pisu, molto commosso nel ricordare una dipendente che era sempre brillata per capacità e bontà, sempre pronta a dare una mano d’aiuto a tutti, dentro e fuori dal posto di lavoro. Era anche uno dei membri più attivi dell’associazione sarda “Mai più sole contro il tumore”.

“Le altre socie, per farle un regalo che ha molto gradito, qualche tempo fa le organizzarono un giro in moto, una delle sue più grandi passioni, con un motociclista esperto. Aveva il sole negli occhi e sempre il sorriso, sino all’ultimo momento”, spiega, con la voce rotta dalla commozione, la presidentessa Albachiara Bergamini. Il funerale di Donatella Uda sarà celebrato venerdì 5 aprile alle 16 nella parrocchia di Santa Barbara a Sinnai.