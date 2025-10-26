Quartu Sant’Elena, grande solidarietà per la famiglia di Emiliano Murgia, 39 anni, scomparso improvvisamente ieri a causa di un malore fatale in strada: gli amici hanno avviato una raccolta fondi, “ogni aiuto è importante, è un modo per dire non siete sole”.

“Emi aveva un cuore d’oro, è ora che il bene che ha fatto tutta la vita gli torni indietro”: con queste parole gli amici hanno descritto il giovane uomo che ieri ha avuto un attacco d’asma in via Cavour. Inutili i soccorsi, la sua scomparsa ha gettato nello sconforto tutti quelli che lo conoscevano e la sua famiglia. Per sostenerla in questo triste momento, è stata avviata una raccolta fondi che ha messo in moto la macchina della solidarietà. https://gofund.me/da3163ba8

In poche ore in tanti hanno già voluto partecipare al gesto d’amore, forte segnale del gran cuore delle persone.