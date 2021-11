Quartu, una dolcissima micia cerca coccole tra i passanti: “C’è una famiglia per salvarle la vita?”

A RADIO ZAMPETTA SARDA L’ APPELLO DI ADOZIONE PER UNA DOLCISSIMA MICIA CHE CERCA COCCOLE DA TUTTI I PASSANTI; ” SAREBBE UN BEL REGALO DI NATALE TROVARE UNA FAMIGLIA CHE LE CONSENTA DI VIVERE CIRCONDATA DI AMORE E LONTANO DAI PERICOLI DELLA STRADA. ”

CONDIVIDIAMO.

Questa bellissima micia vive per la strada a Quartu, cerca coccole da tutti i passanti. È dolcissima, sterilizzata circa 2 anni.

Questo appello e’ rivolto a chi puo’ offrire una vita lontano dai pericoli della strada e piena d’ amore, lo stesso che e’ in grado di dare la povera micia che vive al freddo senza riparo.

Chi fosse interessato a cambiarle la vita puo’ contattare il 348 094 1632

o la redazione di Radio Zampetta Sarda.