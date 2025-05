Arriva la bella stagione ed è sempre più piacevole regalarsi una passeggiata su due ruote. Lo è ancora di più quando la condividi con amici e nell’ambito di percorsi senza traffico. Ma la comodità delle due ruote è apprezzabile anche per recarsi nel posto di lavoro, o magari più semplicemente… a scuola. Nell’ottica di favorire la mobilità sostenibile, anche quest’anno, come ormai da tradizione a Quartu, si terrà la manifestazione Bimbimbici, dedicata ai giovani bikers.

Bimbimbici è la manifestazione nazionale, giunta alla 26° edizione, organizzata da FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) per promuovere la mobilità sostenibile e diffondere l’uso della bicicletta tra giovani e giovanissimi. Nella terza città della Sardegna è in programma domenica 25 maggio e prevede il coinvolgimento delle scuole cittadine. L’iniziativa si concretizza in un’allegra pedalata in sicurezza lungo le vie cittadine e nel territorio urbano di Quartu Sant’Elena.

“Sarà una giornata di festa durante la quale gli amanti della bici, piccoli e grandi, potranno essere padroni indisturbati delle principali strade cittadine, anche grazie al costante supporto del Corpo di Polizia Locale, che desidero ringraziare – spiega l’Assessora a Mobilità e Trasporti Elisabetta Atzori -. L’intento della manifestazione, organizzata da Fiab Cagliari con il patrocinio del Comune, è invogliare sempre più i cittadini a utilizzare mezzi ecologici per i propri spostamenti. Nel PUMS è prevista la realizzazione di piste ciclabili atte a consentirlo. La linea è tracciata; ora non resta che dare concretezza a scelte definite troppo spesso ‘coraggiose’, ma che, in realtà, sono solo doverose e obbligate in un’ottica di salvaguardia dell’ambiente, oltreché già ampiamente adottate e sperimentate in diversi contesti urbani”.

“Abbiamo invitato tutte le bambine e i bambini delle scuole della città e siamo felici della grande partecipazione che ogni anno rende questo appuntamento così speciale – il commento dell’Assessora alla Pubblica Istruzione Cinzia Carta -. Pedaleremo insieme per sensibilizzare sul tema dell’ambiente e della mobilità sostenibile, fare attività fisica all’aria aperta e scoprire – quest’anno ancora di più – i nostri paesaggi: il percorso si allargherà infatti fino al Parco del Molentargius, arrivando alle Saline e regalando una vista mozzafiato”.

Il ritrovo è in programma alle ore 10 in piazza XXVIII Aprile, adiacente al Palazzo Comunale. La pedalata avrà poi avvio intorno alle 10.30 e si svolgerà in totale sicurezza grazie anche alla scorta della Polizia Municipale. Il rientro nello stesso piazzale della partenza è previsto intorno alle 12.30, quando avrà luogo l’estrazione finale della lotteria Bimbimbici. Ogni partecipante infatti riceverà un biglietto gratuito e poi, al termine della pedalata, si scopriranno i vincitori dei premi, tra i quali ci sarà anche una bicicletta. In ogni caso a ogni bambino saranno dati acqua, succo di frutta, uno snack e qualche piccolo gadget.

La partecipazione è libera e gratuita; occorre presentarsi muniti di bici e possibilmente con il casco. Ed è obbligatoria la prenotazione, per i minori ma anche per gli adulti che dovranno accompagnarli. Per la registrazione è necessario utilizzare il seguente link: https://forms.gle/HAPWztvDCyXvfibL6.

Questo l’itinerario completo: Piazza XXVIII Aprile (partenza) – Via Porcu, Via Umberto I, Piazza Dessì, Via Garibaldi, Piazza Santa Maria, Viale Colombo, Via Rossini, Via della Musica, Via Don Giordi, sentiero delle saline del Parco Regionale Naturale Saline Molentargius, (lato canale), Viale Colombo, rotatoria Bussola, area ciclopedonale Lungomare Marinai d’Italia, rotatoria Bussola, Viale Colombo, Via San Benedetto, Via Fiume, Via Merello, Via Sant’Antonio, Piazza IV Novembre, Via Vittorio Emanuele, Via La Marmora, Via Martini, Piazza Mercato, Via Porcu, Piazza XXVIII Aprile (arrivo).

Nelle strade interessate dal percorso è prevista la sospensione temporanea della circolazione veicolare limitatamente al tempo necessario al raduno e al successivo passaggio dei ciclisti.