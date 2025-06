Brutto incidente questa mattina sulla 125 a Quartu, in direzione Maracalagonis. Un’auto – per cause ancora da accertare- è finita contro un autobus. Stando ad una prima ricostruzione, la vettura avrebbe tamponato il bus. Sul posto gli operatori del 118, che hanno soccorso 3 persone ferite, fortunatamente non in modo grave. Solo grandi disagi quindi per la circolazione e gli automobilisti in transito in zona.