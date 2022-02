Quartu, svolta sicurezza nel viale Marconi tutto nuovo: arrivano 3 attraversamenti pedonali rialzati

Proseguono gli interventi nelle strade cittadine di Quartu con l’obbiettivo di avere una viabilità decorosa e soprattutto sicura. Dopo aver piazzato il nuovo bitume in tante arterie principali della terza città della Sardegna, nell’ambito del primo lotto di lavori che si avvia ormai alla conclusione, sono iniziati i lavori per il ripristino degli attraversamenti pedonali rialzati. I cosiddetti ‘dossi’ sono una misura di protezione dei pedoni molto utilizzata, innanzitutto perché costringono gli automobilisti in transito a moderare la velocità, per scongiurare possibili (e costosi) danni al proprio veicolo, e poi perché garantiscono anche maggiore visibilità a coloro che li utilizzano per passare da una parte all’altra della strada. Stamattina sono iniziati i lavori di ricostruzione dell’attraversamento pedonale in via Marconi, fronte Casa di Cura Sant’Elena, tra via Bizet e via Turati, laddove già esisteva. L’intervento è realizzato dell’impresa di costruzioni Andreoni srl, che si sta occupando degli asfalti in tutta la città. “Le indicazioni dell’amministrazione comunale prevedono la ricostituzione dei due attraversamenti pedonali rialzati già presenti in loco prima del rifacimento dell’asfalto in via Marconi”.

Oltre a quello già menzionato sarà quindi rifatto anche l’altro precedentemente in essere nella parte finale della strada, nel tratto compreso tra le vie Cimabue e Botticelli. Inoltre, proprio nell’ottica di migliorare la sicurezza stradale, è ora prevista la posa in opera anche di altri attraversamenti pedonali rialzati. Il primo di questi, i cui lavori inizieranno immediatamente dopo la conclusione di quelli fronte ospedale, sarà installato sempre in viale Marconi, davanti al supermercato Carrefour, in prossimità dell’impianto semaforico vicino alla fermata del bus. Gli agenti della polizia Locale coadiuveranno la ditta appaltatrice durante l’intervento, occupandosi di contenere i disagi del traffico.