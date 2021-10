Quartu, sterilizzazione gratuita dei cani: ecco il bando

Sterilizzazione gratuita dei cani, a pochi giorni dalla scadenza del bando, nel comune di Quartu Sant’Elena.

Continua la campagna dell’amministrazione volta a scoraggiare gli abbandoni e incentivare il possesso responsabile degli animali. Sono state infatti indette altre due manifestazioni di interesse volte a coinvolgere un maggior numero di veterinari e a garantire la sterilizzazione di cani e gatti dei cittadini quartesi che intendono farlo.

La riapertura della procedura per la formazione di una Short List di Medici Veterinari per l’affidamento di interventi di sterilizzazione su cani e/o gatti, interessa stavolta anche coloro che lavorano fuori dal territorio comunale, limitatamente alla distanza massima di 20 km da Quartu. Le domande presentate entro il giorno 7 ottobre 2021 ed ammesse saranno inserite nell’elenco in sede di prima elaborazione; quelle pervenute successivamente saranno valutate ai fini dell’aggiornamento dello stesso elenco con cadenza semestrale. Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione Bandi e gare.

Anche per quanto riguarda le domande dei cittadini per la sterilizzazione dei cani femmina padronali e da gregge il termine è stato riaperto, con scadenza prevista per il prossimo 12 ottobre alle ore 13. La campagna interessa in particolare la sterilizzazione gratuita dei cani femmina padronali e da gregge. Le spese per gli interventi saranno interamente a carico dell’Ente e corrisposte da quest’ultimo direttamente ai Medici veterinari inseriti nell’apposita Short list.

L’avviso si rivolge ai possessori di cani che hanno residenza a Quartu e ISEE pari o inferiore a Euro 20.000,00; si rivolge inoltre agli allevatori (singoli o associati), in possesso dell’assegnazione/registrazione del Codice di Allevamento rilasciata dall’ATS competente per territorio o, ove opportuno, dell’identificazione del fondo rurale. I cani devono essere regolarmente microchippati ed iscritti nella B.D.R.

Ad avvenuto esaurimento della graduatoria, composta dai richiedenti succitati, in ordine cronologico in base al numero di Protocollo e compatibilmente alle risorse disponibili saranno prese in considerazione le ulteriori richieste inoltrate dai cittadini in possesso di un ISEE superiore ai 20.000,00 Euro o richiedenti la sterilizzazione gratuita di un eventuale secondo cane presente nel medesimo nucleo familiare.