Quartu, scappa dai domiciliari e fa una rapina al Conad di via Cagliari: 39enne denunciato

È fuggito dalla sua abitazione dove doveva scontare gli arresti domiciliari e ha fatto una rapina al supermercato Conad di via Dante a Quartu Sant’Elena, in pieno centro. Protagonista del fatto un 39enne quartese, vecchia conoscenza delle Forze dell’ordine. Verso le 12:30 l’uomo ha arraffato merce per un valore di trenta euro dagli scaffali del market. Poi, per fuggire, non si è messo problemi ad aggredire un addetto alla vigilanza. Il rapinatore è scappato a piedi ma è stato incastrato dalle telecamere di sicurezza: i carabinieri l’hanno rintracciato e denunciato alla procura per il reato rapina ed evasione.