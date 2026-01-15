Quartu Sant’Elena, in via Fiume non si corre più: stop alle corse sfrenate, istituiti gli attraversamenti pedonali e il limite di 30 km orari. Milia: “La velocità è diminuita”.

Limite massimo di velocità di 30 km/h in prossimità degli attraversamenti pedonali rialzati, la regola intende prevenire e ridurre il tasso di incidentalità stradale nel territorio comunale. In vigore a Quartu ormai da quasi due anni, ora interessa anche via Fiume: a seguito dell’installazione dei transiti per i pedoni all’altezza di fronte ai giardini di via Austria e in prossimità di via Generale Dalla Chiesa ha già iniziato a produrre benefici.

Tra le misure più efficaci per la prevenzione dell’incidentalità stradale rientra la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, capaci non solo di assicurare una continuità tra il piano del percorso pedonale e ciclabile e quello della sede stradale, ma inducendo anche la riduzione della velocità dei veicoli in transito.

Un contributo importante quindi ai fini della sicurezza, con particolare interesse per i tratti caratterizzati da elevata intensità di traffico e rilevante flusso pedonale.

La realizzazione di interventi di moderazione del traffico, finalizzati ad indurre i conducenti dei veicoli a ridurre la velocità di percorrenza in specifici tratti del centro abitato, consentendo ai pedoni di muoversi in condizioni di maggiore sicurezza risulta pertanto necessaria per ragioni di pubblico interesse.

Per la moderazione del traffico un intervento radicale consta nella modifica del profilo longitudinale della strada interessata, in particolare grazie allo sfalsamento altimetrico, costituente l’attraversamento pedonale rialzato, ma anche con l’installazione della segnaletica verticale di segnalazione di limitazione della velocità a 30 km/h in prossimità degli stessi.

Nelle strade di Quartu erano già 28 quelli su cui vige la regola.

La via Fiume, nel tratto compreso tra la rotatoria del Margine Rosso e quella di via Norvegia, è dotata di due corsie per ciascun senso di marcia, con spartitraffico rialzato nella mezzeria, e rappresenta un asse viario di fondamentale importanza di collegamento tra il centro cittadino e il litorale costiero. Nello stesso le auto spesso procedevano a velocità troppo sostenuta, con conseguenti rischi per gli automobilisti stessi e ancora di più per i pedoni.

Ora realizzazione dei due nuovi attraversamenti pedonali rialzati nella via Fiume, e la conseguente istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h, fronte giardini via Austria e in prossimità di via Generale Dalla Chiesa, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza di pedoni e ciclisti in fase di attraversamento della carreggiata stradale, riducendo la pericolosità spesso rappresentata dalla velocità del transito veicolare.