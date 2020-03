Quartu, pubblicato il bando del Reis: per aderire c’è tempo sino al 4 maggio

Su l sito istituzionale del Comune di Quartu è stato pubblicato il bando per accedere al Reddito di Inclusione S ociale (REIS), la misura specifica di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà i stituit a dalla R egione Autonoma della Sardegna e gestita dagli enti comunali. Per aderire a l bando , a l quale ha diritto chi non rientra tra i beneficiari del reddito di cittadinanza, c’è tempo fino al 4 maggio.