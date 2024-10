Quartu, pioggia di soldi dalla Regione per il campo di calcio a Is Arenas e nuovo Pala Valery

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il Comune di Quartu chiede alla Regione 1,5 milioni, cifra massima consentita dall’assessorato regionale degli Enti Locali, per potenziare lo sport in città, in due punti nevralgici. Si tratta di Is Arenas e del Pala Valery. Nel primo sono previsti già nuovi campi con tribuna dedicata a Gigi Riva e aree food, più aree ludiche per i più piccoli e servizi igienici, andando così a rappresentare uno snodo essenziale per la cittadinanza nel rapporto con il vicino parco di Molentargius. Ora spuntano la riqualificazione ambientale e potenziamento dei servizi sportivi e ricreativi del compendio, con tanto di manutenzione straordinaria della pista di atletica leggera, la riqualificazione del campo di calcio con la previsione del terreno di gioco in erba sintetica il recupero dell’impianto coperto, cioè il pallone geodetico denominato Pala Valery, grazie alla sostituzione del telo di copertura, attualmente squarciato dal maestrale, il rifacimento della superficie di gioco e la realizzazione del sistema di raccolta acque meteoriche. Due interventi, così suddivisi: un milione per Is Arenas e mezzo milione per il Pala Valery.

I denari dovrebbero arrivare entro l’anno: la Giunta Milia ha approvato la delibera con la quale va ufficialmente a caccia di fondi che, fortunatamente, sono già nelle casse regionali. La richiesta è quella massima consentita per i Comuni che hanno una popolazione non superiore ai quindicimila abitanti.