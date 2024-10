Choc nel bus Arst diretto a Cagliari: “Ci mancava lo psicopatico che si masturba”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ha visto un giovane cambiare posto e avvicinarsi ai sedili liberi vicino al suo e, quando ha capito le sue intenzioni, ha tirato fuori lo smartphone e, facendo finta di nulla, l’ha filmato. Una ragazza, Veronica Schirru, trentasei anni, ha ripreso un giovane asiatico mentre si stava masturbando a bordo di un bus dell’Arst, partito dalla zona di Villasimius e diretto a Cagliari: “Quello che si masturba sul bus mancava alla mia lista di psicopatici”, si legge nel video, pubblicato come storia pubblica, sul suo profilo Instagram. Il filmato dura una trentina di secondi e la ragazza ha taggato, tra gli altri, anche la pagina ufficiale Instagram dell’Arst.

Il giovane è impassibile, continua a toccarsi e a fissarla e, forse, si è anche accorto di essere ripreso ma non si ferma. Un episodio increscioso, per non dire grave, quanto accaduto sul mezzo pubblico. Se la giovane deciderà di sporgere regolare denuncia, a quel punto potrebbero rivelarsi utili anche le telecamere presenti a bordo del mezzo, oltre al filmato amatoriale realizzato dalla giovane. “Ho avvisato l’autista dopo che il ragazzo è sceso, mi ha garantito che avrebbe bloccato le immagini delle telecamere. Una volta arrivata in piazza Matteotti sono andata negli uffici dell’Arst e mi hanno detto di sporgere denuncia”, spiega la giovane. “È quanto farò a Iglesias, andando dai carabinieri. Mi hanno già spiegato che rischia per atti osceni”.