Quartu Sant’Elena, perde il controllo del mezzo, colpisce un veicolo in sosta e si accappotta in mezzo alla strada: è successo ieri notte alle 23 in via Leonardo Da Vinci.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha trasportato in ospedale i feriti. All’altezza del numero civico 64 c’erano anche altre macchine parcheggiate poco prima del violento impatto. I residenti hanno sentito un boato e il rumore di lamiere e vetri in frantumi e si sono riversati in strada. Il veicolo ha terminato la sua corsa al centro della carreggiata coinvolgendo un mezzo che era regolarmente parcheggiato al lato del marciapiede. Ingenti i danni alle vetture, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi di legge.