Quartu, partono i corsi-base e avanzato di lingua sarda

Imparare a leggere e scrivere secondo le regole di base della lingua sarda. Questo è l’obiettivo dei corsi di formazione che partiranno a fine in mese in città gestiti dall’associazione Sa Bertula Antiga per conto del Comune. Potranno partecipare tutti i cittadini, a partire dai rappresentanti del Consiglio comunale che hanno già assicurato la partecipazione della commissione Cultura e Istruzione e dai funzionari comunali che ne facessero richiesta. E’ l’ennesimo step del progetto “Su sardu in Cuartu”, programma di iniziative finanziate da Regione e Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma della legge 482/99, per la rivitalizzazione degli idiomi locali. Le attività di svolgeranno presso la Biblioteca delle Minoranze Linguistiche presso l’ex convento dei Cappuccini in via Brigata Sassari a partire dal 26 marzo. In programma due corsi: uno per principianti e l’altro per chi ha uno stadio di avanzamento acquisito nella conoscenza della lingua. Ci si potrà iscrivere compilando un modulo scaricabile dal sito comunale e inviandolo agli indirizzi mail cursusardu@tiscali.it e ufitziulinguasarda2@gmail.com.

Per il primo corso , quello BASE, non si richiede nessuna competenza né attiva né passiva. La metodologia sarà quella CLIL, ovvero dell’immersione linguistica (le lezioni saranno tenute in sardo). La durata: 30 ore, n.12 lezioni di 2,5 ore ciascuna, una volta a settimana ( il lunedì dalle ore 17.00 alle ore 19.30 in presenza, presso la biblioteca delle lingue minoritarie, Ex Convento dei Cappuccini, Via Brigata Sassari n. 6 – Quartu S. Elena)

Il programma delle lezioni sarà il seguente:

-Legislazione in materia di minoranze linguistiche: tutela e pianificazione

-Lingua sarda tra oralità e scrittura: storia della lingua sarda e geografia linguistica, lettura dei primi documenti, dalle lingue di sostrato al sardo contemporaneo

-Fonetica e ortografia: norme di riferimento per l’ortografia del sardo, alfabetizzazione, lettura e conversazione

-Percezione sociolinguistica del sardo: registri linguistici, linguaggio giuridico-amministrativo

-Grammatica

-Cenni di pragmatica e linguistica testuale, traduttologia

-Lingua sarda e pubblica amministrazione

-Laboratorio di scrittura

Docente: Dott. Biolla Alessandro

Per il secondo corso, quello AVANZATO , le competenze richieste sono uso attivo e comprensione passiva della lingua. La metodologia sarà sempre quella della lingua veicolare. Uguale durata di 30 ore per n.12 lezioni di 2,5 ore ciascuna, una volta a settimana (il martedì dalle ore 17.00 alle ore 19.30 in presenza presso la Biblioteca delle lingue minoritarie, Ex Convento dei Cappuccini, Via Brigata Sassari n. 6 – Quartu S. Elena).

La materie del corso avanzato saranno:

-Ortografia, grammatica e sintassi

-Sardo e pubblica amministrazione: nozioni di lessico amministrativo

-Tipologia testuale: produzione di testi regolativi, descrittivi, argomentativi

-Registri linguistici

-Metodologia didattica: bilinguismo a scuola

-Lingua sarda e animazione culturale

-Lingua sarda e nuove tecnologie

-Traduttologia: interpretazione, lettura, argomentazione

L’approccio didattico sarà lo stesso del corso di alfabetizzazione di livello base. Al termine di ciascuno dei percorsi formativi verrà sostenuto un esame finale.

In programma anche attività in collaborazione con le scuole e con le associazioni cittadine. Saranno inoltre attivate iniziative sperimentali di uso della lingua in contesti non tipici (in particolare make up femminile) e azioni di promozione in lingua sarda per aziende locale. Lo Sportello Linguistico è sempre aperto presso i locali dell’ex Convento. I cittadini che lo volessero potranno accedere per chiedere consulenze, traduzioni e per fare conversazioni in lingua sarda all’occorrenza. Di recente l’amministrazione ha realizzato un convegno di livello internazionale “Alas impestadas non bolant” che ha richiamato numerosi esperti e appassionati del settore.