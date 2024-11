Quartu, pane fresco a disposizione di chi ha bisogno: in via Vittorio Emanuele spuntano due bustoni posizionati su una cassetta

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Quartu Sant’Elena – Pane fresco a disposizione di chi ha bisogno, in via Vittorio Emanuele spuntano due bustoni posizionati su una cassetta. “Se lo volete prendere è pane fresco” si legge nel biglietto che accompagna le pagnotte. Un gesto d’altruismo, semplice ma d’impatto a tal punto da richiamare l’attenzione di decine di cittadini che, senza osservare la modalità, hanno messo al primo posto la generosità di chi ha donato. Dentro due bustoni di carta, due cassette di plastica per proteggere il cibo e il dono è servito. Gli autori? Chi lo vende tutti i giorni, coloro che, abbassate le serrande, hanno pensato a chi non lo ha comperato per mancanza di possibilità.