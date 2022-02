Quartu, muore stroncata da un infarto mentre fa colazione al bar: addio a Dolores Rossi

Dramma a Quartu Sant’Elena, nel rione di Pitz’e Serra. Dolores Rossi, pensionata sessantottenne, è morta stoncata da un infarto poco dopo l’alba. La donna è uscita dalla sua abitazione di via Olanda ed è andata al bar, una sua tappa fissa, per fare colazione. Il barista ha da subito notato che stava male e, mentre stava bevendo un cappuccino, si è accasciata su una sedia. Il barista ha subito dato l’allarme, sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 ma per la poveretta non c’era più nulla da fare. Morte per infarto, la salma si trova nel cimitero di Quartu. Dolores Rossi era vedova da un anno e mezzo e lascia due figli, Stefania e Massimo.

A ricordarla, con le lacrime agli occhi, è la sorella Bonaria: “Dolores era nata a Cagliari, nella zona di Is Mirrionis. La nostra è una famiglia di origine Sinti, da giovane è stata trapezista per qualche anno al circo Orfei e conosce tutti i principali titolari dello spettacolo viaggiante di Cagliari. Ha quasi sempre fatto la casalinga, badando a fare crescere con sani valori i due figli. Una donna speciale e molto buona, aveva superato tre ischemie. Stamattina, il barista le aveva detto che la vedeva strana, e voleva chiamare sin da subito un’ambulanza, ma mia sorella ha fatto colazione, chiedendo anche la solita pasta”. Il funerale sarà lunedì prossimo, 21 febbraio, alle dieci, nella chiesa di Sant’Antonio.