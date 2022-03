Quartu, pauroso schianto tra due auto nel lungomare: una donna estratta dalle lamiere

Pauroso incidente tra due auto nel lungomare Poetto di Quartu. Lo schianto è avvenuto tra una Bmw e un’utilitaria: ad avere la peggio quest’ultima auto, volata dentro il canneto. Al volante una donna che, stando a quanto raccontano alcuni testimoni, è stata estratta dalle lamiere dopo circa mezz’ora dai Vigili del fuoco, intervenuti a sirene spiegate insieme alle ambulanze del 118 e alla polizia Locale di Quartu. Stando a quanto si apprende dalla centrale operativa del 118 di Cagliari, a uno dei due guidatori è stato assegnato un codice rosso per dinamica. Si tratta dell’ennesimo schianto, a pochi metri dalla spiaggia, nel tratto quartese del lungomare. Traffico rallentato per quasi un’ora, la guidatrice non sarebbe, fortunatamente, in gravi condizioni.