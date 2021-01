Quartu, Lorena Cadelano a Radio Casteddu: “A Flumini voragini e pozzanghere ovunque”

Flumini di Quartu. Disagi per i residenti di via Mulinu Coccu a causa delle numerose pozzanghere che, a seguito delle abbondanti piogge, si sono formate lungo tutta la via. A segnalare il problema è Lorena Cadelano, che a Casteddu Online e a Radio Casteddu racconta: “Sono voragini, io sono tra l’altro ipovedente e per me già è difficile camminare in una strada normale, figuriamoci in questa, in queste condizioni. Ho problemi anche con mio figlio perché va a scuola con lo scuolabus. La fermata è situata nella strada principale ma il problema è arrivarci. Ha già collezionato 26 assenze sinora, io purtroppo non lo posso accompagnare, mio marito lavora e, quando possono, viene accompagnato da qualche mia amica.

Non c’è proprio spazio per passare, mio marito, inoltre, circa due giorni fa ha posizionato delle tavole in modo tale da poter attraversare le pozzanghere ma oggi stavo per cadere perché si è creato una sorta di dosso e le tavole sono in bilico. Ho segnalato agli enti competenti la situazione che stiamo vivendo”.