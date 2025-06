Brutta sorpresa questa mattina per lo stabilimento balneare Altamarea, sul litorale del Poetto di Quartu: uno dei pedalò a disposizione dei clienti è stato rubato durante la notte. A fare la scoperta è stato il titolare, Gianni Murru, al momento dell’apertura. Secondo le prime ipotesi, il pedalò potrebbe essere stato trascinato via mare, forse agganciato a un’imbarcazione per agevolarne il furto. Al momento, però, si tratta solo di supposizioni. Il danno è rilevante, soprattutto in considerazione dell’avvio della stagione estiva. Le telecamere di sorveglianza presenti nella zona potrebbero fornire elementi utili alle indagini. Fondamentale sarà anche la testimonianza di eventuali passanti o residenti che abbiano notato movimenti sospetti nella notte e possano fornire indicazioni ai responsabili dello stabilimento.