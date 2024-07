Quartu, incidente nella notte a Flumini: ritirata la patente al guidatore ubriaco della Focus

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Alle ore 06:30 di questa mattina, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM) hanno deferito in stato di libertà un uomo di 53 anni per guida in stato di ebbrezza. L’intervento è avvenuto al termine degli accertamenti eseguiti dai militari.

L’uomo, residente a Selargius, è stato fermato dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale in via Leonardo da Vinci a Quartu Sant’Elena. Il conducente, alla guida di una Ford Focus, è andato a collidere contro un’auto in sosta. Sul posto, i Carabinieri hanno sottoposto l’uomo al test dell’etilometro, che ha rivelato un tasso alcolemico di 1,33 g/l, ben al di sopra del limite consentito dalla legge.

La patente di guida del conducente è stata immediatamente ritirata e l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza.