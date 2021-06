Quartu, inaugurato il Centro servizi di Flumini

Stefano Delunas, Presidente del Consorzio Circuiti dello Spettacolo in Sardegna, Cocis: “Il rientro in zona bianca della Sardegna coincide con l’inaugurazione del Centro Servizi Flumini: il settore del sociale e culturale potrà così riprendere i suoi lavori, e il Centro del litorale quartese potrà essere un punto di riferimento per eventi culturali e di spettacolo, anche alla luce della politica messa in atto dal ministro Franceschini”.

Roberta Mastromichele e Danilo De Santis. “Siamo onorati di essere stati invitati come madrina e padrino di questo bel progetto che è il Centro Servizi – ha detto Mastromichele – sono molto felice di essere in Sardegna, e in questo momento così positivo. È giugno, siamo in zona bianca e il Centro Servizi Flumini rappresenta uno dei simboli della ripartenza. Un sogno che si avvera per chi non si è arreso alla pandemia, alla crisi, allo sconforto generale che ha creato questa paralisi sociale a tutti i livelli. Si riparte d’estate e da una bellissima località di mare, che forse era stata troppo poco valorizzata fin’ora. Si mettono in luce così le grandi potenzialità del territorio con un’offerta turistica ben organizzata, adeguata a soddisfare le diverse esigenze dei vacanzieri”.

“E’ un bel simbolo di rinascita e ripartenza – ha detto Danilo De Santis, proseguendo il ragionamento della collega- si è ben pensato di dare un servizio di qualità ai cittadini, e questo porta semplificazione e benessere nella vita quotidiana di tutti. E, elemento importantissimo e da sottolineare con forza, sono stati creati posti di lavoro, e possibilità di crescita per i professionisti che aderiranno all’iniziativa.

Il Centro Servizi Flumini è inoltre sensibile a tutti i temi del sociale, e alla valorizzazione culturale e delle tradizioni isolane, e anche per questo potevamo solo essere felici e orgogliosi, io e Roberta, di presenziare al taglio del nastro del Centro”.

Cosa offre il Centro Servizi. Il Centro ospita al suo interno attività professionali, per lo più gestite da lavoratori autonomi o enti/associazioni, che offrono i loro servizi presenziando in modo continuativo o alternato negli spazi presenti. Diversi, dunque, i servizi al momento per gli associati: dall’Archingegno Design, studio di ingegneria e interior design, ad Alarm System, video sorveglianza e vigilanza armata h24. 11 Travel Group, tour operator