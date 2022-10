Quartu, il record di Mario Marci: “Il mio dj set è il più ascoltato su Mixcloud”

Ha acceso i giradischi, ha indossato le cuffie e si è messo a mixare, due giorni fa, “perchè fuori stava piovendo”. Mario Marci, nome storico della radio in Sardegna, da Quartu è riuscito a conquistare il primo posto per il suo dj set su Mixcloud, la piattaforma web “Bibbia” per moltissimi deejays internazionali. Da sempre grande appassionato del genere dance anni 80, Marci si è divertito a “giocare” e a condividere i suoi dj set, che chiama ironicamente “DJ 7”, sul suo profilo personale Mixcloud. Da ieri ha iniziato a ricevere varie notifiche: in classifica all’ottavo posto, poi al terzo e, infine, prima posizione per il mixaggio della italo dance. “Una grande soddisfazione che arriva in modalità del tutto inaspettata, una vera sorpresa”, commenta Marci.

Sempre nella stessa piattaforma, Marci si è posiziona anche al ventiquattresimo posto per il genere 1980s, genericamente chiamata cosi, che abbraccia anche l’italo dance con altri storici brani che hanno fatto ballare intere generazioni negli anni 80 e non solo.