Quartu, il questore sbarra il bar Sa Prazza in piazza Santa Maria

Il questore di Cagliari ha sbarrato Sa Prazza in piazza Santa Maria a Quartu. Sono gli stessi titolari del lounge bar ad avere pubblicato sulla pagina ufficiale di Facebook la fotografia del cartello che è stato affisso sulle vetrate, aggiungendo come unico commento un “grazie”. Proprio la settimana scorsa, sabato 14 gennaio, la polizia era intervenuta per una rissa, sfociata in tentato omicidio, in un bar. Il marocchino Imad Jayed era stato anche accoltellato e preso a bottigliate da tre giovani che sono stati arrestati per tentato omicidio e, dopo l’interrogatorio di garanzia, due sono rimasti in carcere e uno ai domiciliari. In una nota stampa di ieri la polizia ha ripercorso tutta la vicenda: durante l’intervento, gli agenti hanno ritrovato un piccolo coltello all’interno del locale. L’arrivo delle volanti era legato proprio ad un parapiglia scoppiato tra gli avventori.

Oggi, il provvedimento di chiusura proprio di uno dei bar di piazza Santa Maria disposto dal questore.