Quartu, guida una Clio senza patente per la quarta volta: nei guai un disoccupato trentenne. Nella trascorsa nottata i Carabinieri del Norm di Quartu sono stati particolarmente presi dalle attività di controllo del territorio durante le quali hanno fermato e segnalato alle competenti autorità un ragazzo disoccupato, classe 1994, nativo di Cagliari, che insisteva a guidare la propria vettura senza aver mai conseguito la patente. Il caso è del tutto particolare perché il giovane proprietario di una Renault Clio è già incorso nella sanzione altre tre volte dal 2018 ad oggi e, nonostante le sanzioni e i sequestri che ogni volta lo hanno colpito insiste nel mettersi alla guida senza aver mai passato gli esami per il conseguimento della patente B. c’è stato giusto il tempo di iniziare il nuovo turno quando l’equipaggio della Gazzella di Quartu ha individuato passeggiare per Sinnai un manovale, classe 1993, che è attualmente sottoposto agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica. Subito fermato il trentunenne è stato arrestato per il reato di “evasione” e nuovamente sottoposto agli arresti in attesa delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria.