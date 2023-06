Quartu, gli alunni dell’istituto Bellavista premiati dalla polizia: sono “ambasciatori della legalità”

Nel corso della cerimonia pubblica che si è scolta ieri pomeriggio nell’aula del Consiglio del Comune di Quartu Sant’Elena le studentesse e gli studenti della 3D dell’Istituto Comprensivo nr. 6 – Bellavista – hanno ricevuto il meritato titolo di ambasciatori di legalità. I ragazzi della 3D si sono distinti nel corso dell’anno scolastico per il loro straordinario impegno profuso nelle attività extra didattiche laboratoriali inserite nel progetto “Percorsi di Legalità per vivere e condividere emozioni ed esperienze di libertà”, promosso dall’associazione culturale “Sicurezza Partecipata e Sviluppo” A.S.P.E.S. Il prestigioso titolo è stato riconosciuto alla presenza del Sindaco Graziano Milia e delle Assessore alla Pubblica Istruzione Cinzia Carta e ai Territori Extra Urbani Tiziana Cogoni, nonché di tutti i componenti della V Commissione permanente del Comune di Quartu e della rete di istituzioni e associazioni territoriali che hanno patrocinato e sostenuto il progetto. Alla cerimonia hanno preso parte anche il Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari Anna Cau; Il Presidente del CORECOM Sardegna e componente Comitato Nazionale Media e Minori Sergio Nuvoli; la Dirigente dell’Ufficio IV dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Andreana Ghisu; il Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni Francesco Greco; Il Vice Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Quartu Sant’Elena Ignazio Secci, in rappresentanza del Questore di Cagliari Paolo Rossi; il Direttore del Circolo Unificato Esercito di Cagliari Tenente Colonnello Ivan Enis, in rappresentanza del Generale di Brigata Stefano Scanu, Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna. Come ha affermato nel corso del suo intervento il Presidente dell’Associazione culturale Sicurezza Partecipata e Sviluppo” Simone Loi: “Un ringraziamento particolare va certamente riservato alla Direzione Scolastica dell’Istituto Comprensivo nr. 6 di Quartu Sant’Elena, Tiziana Serrao nonché alle professoresse e ai professionisti che, con un approccio di squadra e un’azione multidisciplinare, hanno consentito di poter inserire e realizzare i diversi percorsi extra didattici previsti dal progetto: – ad iniziare dalla referente scolastica professoressa Gabriella Chessa che con la stretta collaborazione della professoressa Roberta Perra e il prezioso supporto specialistico della psicologa e pedagogista Donatella Olla ha fornito ai nuovi ambasciatori di legalità gli strumenti di conoscenza necessari per poter esportare e rappresentare al meglio in seno a tutta la comunità educante i valori della legalità.

Va ricordato che le ragazze e i ragazzi della 3D avendo partecipato a diversi percorsi di pedagogia laboratoriale ed esperienziale extra didattici sono stati destinatari e nello tempo protagonisti del progetto “Percorsi di legalità per vivere e condividere emozioni ed esperienze di libertà” finanziato dalla Fondazione di Sardegna e patrocinato dal Comune di Quartu Sant’Elena e dalla Direzione scolastica dell’Istituto Comprensivo nr. 6 di Quartu – Bellavista -. Un progetto ambizioso questo le cui finalità sono state rivolte non solo a prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo nell’ambiente scolastico ma anche a promuovere in seno a tutta la comunità educante una maggiore consapevolezza culturale e valoriale sul significato e la portata dei principi di legalità, di solidarietà, inclusione e coesione sociale. Il percorso del progetto rivolto specificatamente alle ragazze e ai ragazzi della 3D, si è concluso il primo aprile scorso nella sala teatro dell’auditorium di Via Turati dove le giovani attrici e i giovani attori, guidati magistralmente dalla regista e attrice di teatro Monica Zuncheddu, hanno brillantemente portato in scena la rassegna teatrale dal titolo “Stop bulling around” – “Smettila di fare il bullo”. L’assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Quartu, Cinzia Carta, nel corso del suo intervento, dopo aver auspicato la realizzazione di analoghi progetti anche in tante altre scuole del territorio, ha affermato: “Siamo molto felici di premiare la classe 3D della scuola di via Is Pardinas – Bellavista -, in considerazione dell’impegno dimostrato con questo progetto, che peraltro si lega fortemente con quello più ampio portato avanti dall’Amministrazione comunale in tema di bullismo, cyberbullismo e legalità -. Tra i diversi e autorevoli interventi, molto apprezzato quello del Presidente del CORECOM Sardegna Sergio Nuvoli che con parole di speranza rivolte ai neo ambasciatori di legalità ha detto: “Viviamo in una società violenta: i TG di questi giorni ripetono notizie sconvolgenti. Voi siete una crepa importante nel muro della tristezza, una luce essenziale nel buio. Una di voi ha detto: “La vita è bella, unica e indescrivibile”. Non stancatevi mai di ripeterlo, quando serve anche agli adulti che incontrate. Il CORECOM Sardegna continuerà a sostenere progetti come questo. Sono certo, ha affermato a conclusione della cerimonia l’ideatore e il coordinatore del progetto, Antonello Caria, già Commissario Capo della Polizia di Stato e Vice Presidente dell’Associazione Culturale “Sicurezza Partecipata e Sviluppo” A.S.P.E.S., che le ragazze e i ragazzi della 3D dopo aver ricevuto l’importante riconoscimento di Ambasciatori di legalità e soprattutto dopo aver vissuto questa importante esperienza pedagogica e formativa attraverso gli strumenti e i linguaggi offerti dall’arte teatrale saranno più consapevoli e responsabili nel portare in scena, interpretare, diffondere e divulgare nei loro quotidiani rapporti tra pari i valori universali della legalità della solidarietà, dell’inclusione e della coesione sociale.