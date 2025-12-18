Un brutto episodio è avvenuto nel giardino davanti al murales dedicato ad Asia Loddo, morta a soli 16 anni in un incidente con il motorino a Is Pontis Paris lo scorso aprile. Sono stati rubati degli oggetti lasciati lì per la giovane da chi le vuole bene.

“Rubare nel giardino del murales dedicato ad Asia è l’atto più infame che poteste compiere”, si legge nel post. “Non siete ladri, siete parassiti che non rispettano nemmeno chi non c’è più. Abbiamo iniziato iniziato a controllare le telecamere della zona e a chiedere in giro. Sappiamo che qualcuno ha visto. Vi diamo una sola possibilità per ripulirvi la coscienza (se ne avete una) riportate tutto lì entro domani mattina. Se non lo fate faremo di tutto per trovarvi e assicurarci che in tutto il quartiere si sappia che facce da schifo avete”.