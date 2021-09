Quartu, è scomparsa la cagnolina Deasy dopo l’aggressione di un cane di taglia grande: sos per ritrovarla

A RADIO ZAMPETTA SARDA L’ APPELLO DA QUARTU DI PAOLO PER RITROVARE LA SUA DEASY SCAPPATA DOPO L’ AGGRESSIONE DI UN CANE DI TAGLIA GRANDE.

” Ieri sera sono uscito con Deasy per la passeggiata, come sempre al guinzaglio, un cane di taglia grande la ha attaccata e per lo spavento ha sfilato la pettorina ed è scappata verso via Catalani a Quartu Sant’Elena.

La zona dello smarrimento è quindi quella di Santo Stefano, le vie interessate al momento dello smarrimento sono via Petrarca, via Catalani, via Pergolesi, via Rossini via Verdi,viale Colombo, via Boccherini, via Tasso e tutte le vie limitrofe, logicamente si cerca dappertutto, anche chi va a fare sport a Molentargius chiedo la collaborazione e di essere contattato immediatamente al +393881018196

Deasy è una giovane pechinese color miele.

Chiedo la collaborazione di tutti, grazie.