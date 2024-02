Quartu, distrugge due auto col Suv e scappa: “Aiutateci a trovare il pirata della strada”

Ha centrato due automobili parcheggiate in via Sicilia a Quartu, nella notte tra sabato e domenica, e poi è fuggito a bordo del suo Suv, dopo essersi fatto aiutare da un altro uomo a spingere la macchina. Il fatto è avvenuto pochi minuti prima delle cinque di domenica 4 febbraio, entrambe le auto sono distrutte. Una, in particolare, una Renault Twingo di proprietà di una donna, Veronica Cocco, è praticamente da buttare: “Aveva solo 74mila chilometri e l’avevo pagata 2500 euro. La utilizzato per andare al lavoro. I danni, però, ammontano ad almeno quattromila, partendo dal semiasse, tutto distrutto”. Ci sono dei video, che presto potrebbero finire nelle mani degli investigatori: in uno dei due, successivo al doppio schianto, si notano due uomini, uno vestito con abiti chiari si mette a spingere il Suv mentre un altro, vestito di scuro, si mette alla guida. Stando ad un testimone, pochi minuti dopo sarebbe intervenuto anche un carro attrezzi.

La priorità delle due padrone delle macchine colpite è quella di risalire al guidatore del macchinone per farsi risarcire: “Chiunque abbia visto qualcosa o, meglio ancora, abbia informazioni utili, contatti le forze dell’ordine”.