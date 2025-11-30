Distrettualizzazione della rete. Il Sindaco Milia e l’Assessore Conti hanno sottolineato la necessità di evitare, in caso di futuri guasti improvvisi, il blocco totale dell’erogazione idrica in tutto il centro abitato attraverso la suddivisione delle reti cittadine in diversi settori. Si tratta della cosiddetta “distrettualizzazione”. Su questo fronte non si parte da zero: Abbanoa ha già avviato lo studio delle infrastrutture idriche quartesi tramite un appalto ad hoc, affidato a imprese specializzate, per l’ingegnerizzazione, l’efficientamento idraulico, energetico e gestionale delle reti di distribuzione della città. Sono stati completati i monitoraggi, delineati 6 distretti idraulici e verificati i nodi di connessione, in tutto 27, dove si dovrà procedere con l’installazione di particolari valvole di regolazione delle reti. Sindaco, Assessore e Presidente di Abbanoa hanno convenuto sulla necessità di condividere la pianificazione di queste installazioni, che necessariamente comporteranno delle chiusure programmate dell’erogazione, preoccupandosi di limitare al massimo i disagi per la cittadinanza.

Nuove condotte in via Cimabue. Altra questione fondamentale è la realizzazione di una nuova rete idrica in via Cimabue dove il Comune si appresta a effettuare interventi di messa in sicurezza della strada: l’obiettivo è evitare di dover mettere mano ai sottoservizi dopo aver sistemato l’asfalto. Da parte di Abbanoa c’è stata la totale disponibilità a effettuare i lavori in maniera coordinata, effettuando la sostituzione integrale della rete idrica lungo tutta la strada in contemporanea al cantiere del Comune.

Completamento dei lavori a S’Ecca S’Arrideli. La collaborazione tra Comune e Gestore ha portato negli ultimi anni a un importante risultato: l’attivazione delle reti idriche a S’Ecca S’Arrideli, che erano bloccate da un contenzioso con l’impresa appaltatrice, culminata con la rescissione contrattuale nel 2016. Ora si tratta di completare gli interventi a beneficio di tutta la zona alta del litorale: in particolare la realizzazione di un nuovo serbatoio pensile nella zona delle ex cave di Gannì e della condotta che lo alimenti dall’acquedotto Sud-Orientale, che passa lungo la litoranea per Villasimius. Abbanoa completerà il progetto per consentire al Comune di ottenere i finanziamenti necessari per realizzare le opere, circa 5 milioni di euro – attualmente congelati -, su cui, in attesa del progetto esecutivo, c’è già la disponibilità della Regione.