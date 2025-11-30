Si parte questa mattina alle 10 dal CUS Cagliari – Centro sportivo Molentargius Saline, Quartu Sant’Elena, via Perda Bona 22, per pedalare, correre, partecipare perché “da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano”.

La ASD Team Bike Academy, in collaborazione con il CUS Cagliari ASD, annuncia l’evento RIDEFORWOMEN 2025, una giornata dedicata allo sport, alla condivisione e soprattutto alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

20 km di solidarietà, insomma, e buone vibrazioni, nessuna competizione, nessuna pressione: solo sport, rispetto e un messaggio forte.

Pedaleranno insieme 80/100 cicliste e ciclisti, agonisti, amatori e semplici amanti della bici, mantenendo un’andatura di 20/25 km/h e rispettando il Codice della Strada.

Ecco l’itinerario (10:00 – 12:10):

Via Perda Bona, Viale Colombo, Viale Lungo Saline, Viale Poetto, Viale Campioni d’Italia 1969/1970, Viale Diaz, Via Caboto, Rotonda Molo Ichnusa, Via Ferrara, Via San Bartolomeo, Via Lluc, Viale Poetto, Viale Lungo Saline, Rientro al CUS Molentargius.

“Un percorso spettacolare, tra Quartu e Cagliari, che unisce mare, parco e un obiettivo comune: dare voce al rispetto” spiegano gli organizzatori.

Si potrà anche camminare o correre, infatti per chi preferisce muoversi con passo più tranquillo, correre o camminare in libertà, parte dal CUS Cagliari, sede di Quartu, una camminata-corsa di 6 km (2 giri) all’interno del Parco di Molentargius.

“Non serve allenamento agonistico, serve solo un cuore che batte per la causa. Lo facciamo perché la giornata internazionale contro la violenza sulle donne non è una ricorrenza qualunque. È un richiamo, un impegno. È un impegno e lo sport, quando vuole, sa gridarlo meglio di chiunque altro. Quando una comunità si muove insieme, anche 20 km diventano un gesto enorme” spiegano il Presidente TBA Simone Spiga e la Vice Presidente TBA Luisa Giua Marassi.