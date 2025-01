L’attesa dura ormai da diversi decenni, un iter lunghissimo per il quale l’Amministrazione comunale

ha voluto impegnarsi da subito, per cercare soluzioni adeguate e concrete rispetto a una normativa complessa

e molto restrittiva. Per superare i vincoli posti dal PPR, l’Amministrazione ha intrapreso la strada

dell’iniziativa pubblica nella predisposizione dei Piani, costruendo i presupposti per giungere a una

conclusione di questa annosa e complessa vicenda.

Complessivamente sono 29 i Piani di Risanamento del territorio quartese. L’estesa parte del territorio

e, di conseguenza, la grande quantità di cittadini interessati, determinano e testimoniano la rilevanza ma

anche la difficoltà di trovare una soluzione alla questione. Proprio per questo motivo, a dispetto delle

avversità, storiche e recenti, che hanno reso negli anni questa vicenda veramente complessa, fin dal suo

insediamento questa Amministrazione ha lavorato alla costruzione di un percorso utile a sciogliere la

matassa. Il cammino è lungo ma non ammette scorciatoie che non siano altro che vuote promesse.

In linea teorica, i Piani di Risanamento Urbanistico possono essere realizzati grazie all’iniziativa di

consorzi costituiti, ma l’articolo 15 del Piano Paesaggistico Regionale attualmente in vigore impedisce che

questi piani siano realizzati su diretta iniziativa privata. Purtroppo, per il numero, la dimensione e il

necessario impegno finanziario, anche l’iniziativa pubblica è frenata da difficoltà oggettive.

L’Amministrazione, in un’interlocuzione con la RAS, ha quindi cercato una modalità per riprendere

in mano la pianificazione di questi piani, a partire da quelli che avevano già mosso qualche passo e ottenuto

alcune approvazioni, attualizzandola tenendo conto della normativa sopravvenuta e quindi interagendo nel

rispetto di uno strumento di pianificazione complesso e particolarmente restrittivo come il PPR.

La strada da percorrere è stata trovata grazie all’articolo 36 del nuovo Codice degli Appalti, che ha

istituito la formula dell’accordo quadro, consentendo l’identificazione di una professionalità esterna a cui

attribuire contratti attuativi per i singoli piani via via che si creino le condizioni di attuazione. Pertanto

Quartu nel mese scorso ha appunto aggiudicato a un professionista esterno l’accordo quadro ed è in corso di

perfezionamento la formalizzazione del contratto. Una prima istruttoria sui piani ha permesso di individuare

quali fossero i Consorzi in una fase più avanzata, i primi con i quali l’Amministrazione intende relazionarsi.

Questo primo accordo quadro, che rappresenta l’iniziativa pilota e che si spera possa stimolare gli

interessati a porre in essere le condizioni di attuabilità di tutti gli altri, riguarda cinque PRU, localizzati nella

zone di Flumini, Costa di sopra e Is Xireddus. Una volta approvati, i piani di iniziativa pubblica potranno

essere delegati ai consorzi per la loro pratica attuazione, come confermato da un parere legale molto

qualificato che è stato richiesto dall’Amministrazione.

D’altronde è impensabile tanto che l’Amministrazione si faccia carico dei costi di urbanizzazione

necessari, quanto che esegua le opere e recuperi poi dai cittadini le somme impiegate.. Pertanto non possono

essere che i Consorzi a farsi carico di questa operazione. Resta inteso che tutte le somme che a oggi fossero

state messe a disposizione dell’Amministrazione da parte dei Consorzi, verranno restituite a questo fine.

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA – QUARTU SANT’ALENI

Città Metropolitana di Cagliari

Ufficio Comunicazione

“L’Amministrazione ha già individuato i primi 5 PRU da portare avanti, inseriti anche nell’accordo

quadro – annuncia l’Assessore all’Urbanistica Aldo Vanini -. Si tratta dei PRU 1, 2 e 3, ubicati nella zona

adiacente al Parco Parodi in località Sant’Andrea, del PRU 6 Costa di Sopra e del PRU 7 Is Xireddus. Sono

stati scelti quelli che possono essere portati a compimento più velocemente, nella speranza che questo primo

atto solleciti gli altri PRU a costituirsi nei nostri confronti con dei consorzi credibili e operativi, e poter così

arrivare alla risoluzione. Fra un mese e mezzo circa l’Amministrazione avrà a disposizione la relazione

sullo stato di fatto; contemporaneamente si procederà alla stipula dei primi contatti attuativi, che ci

permetteranno di portare all’attenzione del Consiglio comunale i primi Piani di Risanamento di iniziativa

privata” conclude l’esponente della Giunta Milia.