Quartu, blitz di un ladro solitario nella pizzeria Movies: ruba cibo e soldi ma viene immortalato dalle telecamere. Il racconto del titolare Andrea Lorenzetto finisce anche sui gruppi social quartesi: “Entrato stanotte in Via Fadda da Movies Pizzeria! Ha portato via qualche centinaia di euro di fondocassa, carni, salumi etc…Sono senza parole”. Non si tratta del primo furto in centro, dove i commercianti quartesi sono sempre più allarmati. Tutto lavoro per le forze dell’ordine che sono già alla ricerca del malvivente.