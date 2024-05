Quartu, battaglia giudiziaria sui campi da padel del Bingo: “Lì non potevano essere costruiti”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tre campi da padel, a Quartu, in via Ravenna, gestiti dalla società Bingo Imperial, che a pochi metri gestisce già da tanti anni una sala scommesse, finiscono al centro di una battaglia giudiziaria. Da un lato c’è il Comune che, Puc alla mano, osserva che lì non sarebbero mai dovuti sorgere reti, pannelli, pavimentazione in cemento e erba sintetica. Dall’altro c’è il privato che ha deciso di fare ricorso al Tar. Quell’area, sino al 2021, era un parcheggio sterrato, non gestito da nessuno e utilizzato sia da semplici cittadini sia da clienti del Bingo. Poi sono iniziati i lavori e sono sorti i tre campi da padel. “Nel ricorso, i titolari sostengono che il piano particolareggiato di quell’area sia decaduto, ma resta il Puc che prevede esplicitamente una zona S2, cioè aree attrezzate o comuni o religiose o uffici”, spiega l’assessore comunale all’Urbanistica, Aldo Vanini. “Sarebbe necessaria una modifica allo stesso Puc ma non si può fare”.