Quartu, asfalto nuovo dopo decenni a Flumini e mega pista ciclabile da Capitana al golf club

Via alla terza tranche di lavori per riqualificare le strade di Quartu Sant’Elena. Sei milioni e mezzo di euro, denari da utilizzare sino al 2025 per nuovi asfalti in molte vie. Ecco le principali: via Giotto, via Cimabue, via Sant’Antonio, via Perra, via Vittorio Emanuele, via Polonia, via Paganini, via Manara, via Firenze, via Eligio Porcu, via D’Arborea, via Bonaria, via Trento, via Mameli, via Pola, via Mori, via dei Mughetti, via dei Nasturzi, via Is Ammostus, via Mar Tirreno, via Bingia E Cresia, via Fra Ponti, via Sa Tanchitta, via Santu Lianu, via Scoa Moentis, via San Giovanni, via Marco Polo, via Is Pardinas e via Sorrento. Chilometri e chilometri dove, a seconda dei casi, o è sufficiente fare rattoppi o andarci giù pesante, riqualificando da sponda a sponda dei marciapiedi, compresi tutti nell’appalto. Non solo. Previsti anche tanti chilometri di piste ciclabili in più, dai punti già più volte annunciati in centro città sino al completamento, con relativa connessione, nel litorale di Quartu, di punti strategici che ospitano attività sportive.

In particolare, deve sorgere una pista ciclabile che parte dal porto di Capitana, costeggia il litorale e raggiunge il golf club passando per il circolo Oasi Park, il campo da calcio di Flumini e il pallone di via dell’Autonomia Regionale. “Si tratta di interventi importanti”, osserva il vicesindaco Tore Sanna. “Con l’approvazione del progetto definitivo, con tanto di delibera, adesso faremo la regolare gara per trovare la società che dovrà occuparsi di svolgere tutti gli interventi”.