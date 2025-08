Rifiuti di ogni genere gettati lungo il litorale, a Capitana come a Foxi la guerra agli incivili conta nuovi casi che non rimarranno impuniti.

Un danno all’ambiente e alla comunità quello inferto da chi si disfa dell’immondezza illegalmente: ma l’amministrazione comunale non ci sta e con il corpo di vigilanza ambientale, coadiuvato dalle foto trappole, ha smascherato, anche questa volta, i colpevoli.

Una indagine che prosegue, quindi, dopo quella dei giorni scorsi, che ha permesso di identificare chi aveva abbandonato un salotto a pochi passi dalla ss 554, due giorni fa si è aggiunta l’ispezione delle discariche abusive nei litorali. Non solo: a dare una mano alle istituzioni sono anche i cittadini che, sempre più spesso, segnalano peccato e peccatori.

Tutti avvisati, insomma, le fototrappole sono attive e funzionanti e le istituzioni sempre al lavoro per restituire il decoro alla città e al territorio messo a dura prova da chi preferisce buttare rifiuti e ingombranti in campagna piuttosto che smaltirli come le norme impongono.