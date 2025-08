Spuntano all’improvviso e quasi mai da sole, sono le pecore un altro pericolo per gli automobilisti di Cagliari e hinterland: greggi non controllati o animali che scappano dalle stalle sino ad arrivare nelle arterie più trafficate, come accaduto ieri notte e descritto da una automobilista che ha investito una pecora. Danni ingenti alla macchina, tanto spavento e la condivisione sui social di quanto accaduto mentre percorreva la Ss 131 “verso l’asse mediano”.

Una settimana fa circa, invece, alcuni animali sono stati travolti in viale Marconi: per consentire la rimozione dei corpi è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine e la chiusura momentanea di una parte della strada che, in breve tempo, è stata rimessa in sicurezza.