Una mattinata dedicata ai cani quella di due giorni fa promossa dalle istituzioni al fine di contribuire attivamente al benessere animale. Ad accogliere gli animali anche il sindaco Graziano Milia, sempre in campo anche a favore dei quattro zampe.

Una mappatura utile per la cittadinanza, “con riferimento agli altrettanto deplorevoli casi di furto e a una certificazione sanitaria che permetta di tenere sotto controllo le condizioni dei cuccioli” si legge nella pagina istituzionale del sindaco.

“Al Parco Matteotti Quartu ha fatto un’altra scelta di cuore, confermando la bontà del percorso avviato con le giornate di microchippatura, che tra il 2023 e il 2024 ha fatto registrare numeri importanti, avvicinandosi a quota 300 interventi”. Un’attività costante, insomma, che va di pari passo alla campagna di sterilizzazione e monitoraggio su cani e gatti di proprietà, pastorali e colonie feline non riconosciute, all’impegno amministrativo e finanziario per il canile comunale, alle risposte alle emergenze come quella di Santu Lianu. “Il benessere animale rappresenta un elemento chiave per la costruzione di una società civile, che deve essere capace di salvaguardarne la salute. La nostra Amministrazione ha lavorato da subito a un piano integrato utile a tutelare adeguatamente in primis cani e gatti, ma più genericamente tutte le specie presenti nel nostro territorio. Sono esseri senzienti: in quanto tali possono provare gioia e dolore. Hanno il diritto di essere trattati con rispetto e dignità. E noi abbiamo il dovere, oltre che il piacere, di farlo”.