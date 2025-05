Numeri importanti quelli snocciolati dall’osservatorio Sardegna Turismo, nel 2024 con 72,377 sono stati abbondantemente superati gli arrivi pre-covid del 2019 (59.706) con un incremento del 17,6%.

Altro dato di rilievo: nel 2024, rispetto all’anno precedente, Quartu ha incrementato gli arrivi del 20.7% contro una media regionale del 13.76% (11.64% città metropolitana di Cagliari).

Non solo mare, bensì le bellezze del territorio piacciono assai: dai reperti archeologici alle attrattive in città; dalla posizione strategica della terza città della Sardegna, dalla quale si possono raggiungere località rinomate come Muravera, Castiadas, Villasimius, alla riqualificazione generale messa in atto dal sindaco Graziano Milia e la sua giunta. Attenzione e opere imponenti, il lungo mare del Poetto pian piano cambia volto nella sua storica passeggiata, e non da sottovalutare la bellezza dei fenicotteri rosa che accolgono i visitatori per chi giunge da viale Colombo: insomma, le attrattive non mancano e le opere importanti di promozione e valorizzazione portano benefici alla città.

Il presidente dell’associazione turistica Roberto Matta: “Quando nacque l’Associazione Turistica di Quartu ci trovavamo nel punto più basso della curva, con 16.627 arrivi, ma anno dopo anno col costante lavoro di promozione abbiamo recuperato e registrato un nuovo record”.