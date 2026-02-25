Se ne è andato ad 89 anni il re delle stoffe Antonio Massa. Grande il dolore della famiglia e della nipote, che gli dedica un commosso messaggio social: “Dopo 9 anni nuovamente insieme al suo adorato fratello Geppino. Ciao zio … “.
Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di tutta la comunità quartese per Antonio che, come scritto da tanti affezionati clienti, era un punto di riferimento per tutti.
“Il suo lavoro e la sua passione per le stoffe saranno sempre ricordati, grande uomo”, si legge fra le decine di messaggi per la famiglia.
L’ultimo saluto sara celebrato venerdì 27 febbraio alle ore 15 nella Basilica di Sant’Elena a Quartu.