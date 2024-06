Quartu, a Flumini la prima estate con via dell’Autonomia Regionale sicura: “Tutte le strade asfaltate entro due anni”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Le rotonde ci sono, idem gli attraversamenti pedonali nuovi di zecca, marciapiedi, pista ciclabile e le prime pensiline rialzate per i bus. Interventi “ordinari” che però, per Flumini di Quartu, hanno quasi il sapore del miracolo. In via dell’Autonomia Regionale sarà la prima estate più sicura, senza il rischio di schianti a causa del buio o di essere falciati mente si cammina sul ciglio della strada. La Giunta Milia ha finito i lavori e bussa, nemmeno troppo idealmente, al citofono della Città Metropolitana per sapere quando inizieranno i lavori nel tratto provinciale. Qualcosa di muoverà solo dopo che Cagliari avrà scelto il nuovo sindaco, intanto è sotto gli occhi di tutti la differenza tra i due tratti stradali: la fortuna è che quello in mano al Comune guidato dal sindaco Graziano Milia sia il più vicino al litorale: “Era necessario che quella strada cambiasse volto, con noi è successo”, afferma, soddisfatta, l’assessora ai Territori extraurbani Tiziana Cogoni. Che sa a memoria, praticamente, tutte le vie dei rioni, distanti dal centro, dove vivono migliaia di quartesi: “Prima si tappavano le buche, ora si riqualificano le strade, con priorità a quelle principali: già rifatte via Is Pardinas, collegate via dei Pittori Europei con via Euforbia e via Marco Polo, tutte arterie che i residenti usano per collegarsi al centro di Quartu e Cagliari”.

Tutte le strade di Flumini asfaltate entro l’anno, possibile? “No, ci prendiamo anche il prossimo”, osserva l’assessora Cogoni. “Abbiamo già destinato importanti fondi, cambiando metodo, non si fanno più solo interventi al centro ma anche nel litorale, garantisco che l’attenzione è massima”. Primi importanti vagiti di normalità in via Leonardo da Vinci: “Attraversamenti rialzati fatti in corrispondenza di punti importanti, ben cinque tra i quali Bellavista vicino alla scuola secondaria e vicino alle lottizzazioni”. Anche qui, il tratto meno sicuro è della Città Metropolitana: “Continueremo il dialogo per fare in modo che anche quegli interventi vengano portati a termine”. Presto anche via ai lavori, insieme a Abbanoa, per portare l’acqua nel case di migliaia di quartesi: “Confermo, abbiamo rimesso in piedi un progetto fermo dal 2013”. Così, in attesa degli operai nelle strade ancora piene di buche, la speranza è che quanto già fatto contribuisca ad aumentare la sicurezza stradale e a evitare nuove croci. A ottobre, infine, nuovo sagrato e piazza davanti a Santa Maria degli Angeli: “Sarà un luogo di socializzazione, tutto nuovo e realizzato con materiali pregiati. Dopo ventuno anni il progetto è stato tirato fuori dal cassetto ed è diventato realtà grazie l’amministrazione guidata dal sindaco Graziano Milia. E dopo anni, tanti di abbandono, anche a Flumini e nelle altre zone lontane dal centro si vede il cambio di passo, possibile grazie al pieno dialogo e intesa che c’è tra tutti noi assessori”.