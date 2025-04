Quando il ritiro dei rifiuti diventa un problema: ecco la situazione nel corso di Cagliari. Alle 10 del mattino la spazzatura non è ancora stata raccolta

Nonostante negli ultimi sondaggi la Sardegna, e in particolare il comune di Cagliari, sia tra le migliori in Italia per quanto riguarda lo smaltimento e la raccolta differenziata dei rifiuti, il centro storico della città da un’immagine di sé ben diversa.

Come si nota dal video, registrato alle 10 di mattina, fuori dai locali é strapieno di buste della spazzatura ricolme. Una situazione intollerabile per il centro di una città che fa del turismo il suo punto di forza e che dovrebbe avere un aspetto più decoroso.

Altre zonee adiacenti al corso convivono con la stessa difficoltà, come ad esempio il quartiere della Marina come già é stato denunciato qui a CastedduOnline.

Una diversa organizzazione permetterebbe una migliore gestione della raccolta dei rifiuti. Sarebbe infatti necessario cge la raccolta dri rufiuti venisse svolta nelle prime ore del mattino lasciando così le zone centrali della città sgombre e pronte per essere visitate dai turisti e vissute al meglio da tutti i cittadini.