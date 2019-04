Pula, via ai lavori per la strategica via Cagliari: la città si rifà il trucco per Sant’Efisio. Ruspe al lavoro nel centro di Pula in una delle strade principali. L’annuncio dell’assessore Emanuele Farneti: “In data odierna hanno avuto inizio i lavori di Rifacimento della via Cagliari .

Dopo Viale Europa , via Lamarmora , via Corinaldi , via Masenti e via Circonvallazione anche via Cagliari vivrà una seconda giovinezza.

Ci scusiamo per i disagi e… tranquilli …per il 2 Maggio sara’ tutto ultimato”.