Una bella storia arriva dal mare di Pula, dove quella che poteva trasformarsi in una tragedia si è conclusa con un lieto fine. Una mamma ha voluto affidare a un messaggio tutta la sua gratitudine verso tre surfisti che ieri sera, nella spiaggia di Nora, hanno salvato sua figlia e un’altra signora. “Vorrei raggiungere e ringraziare di cuore i tre surfisti che nella serata di ieri hanno aiutato una ragazza (mia figlia) e un’altra signora che, spinte da una forte corrente, si sono ritrovate in pochissimo tempo parecchio distanti dalla riva. Entrambe non riuscivano a rientrare”, racconta. Il rischio era altissimo, ma i tre giovani non hanno esitato a buttarsi tra le onde: “Fortunatamente sono intervenuti e, con non poche difficoltà, sono riusciti a riportarle sane e salve. Poteva essere una tragedia e io vorrei almeno esprimere loro tutta la mia gratitudine. Spero possano leggere”. Un gesto di coraggio e altruismo che ha trasformato la paura in sollievo. E che ricorda come, a volte, gli “angeli del mare” esistano davvero.