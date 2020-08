Pula, sos per la bici rubata da un furgone: l’appello di Simone per ritrovarla. Ladri in azione in via Corinaldi a Pula in pieno giorno: “È stata rubata pochi minuti dal nostro furgone una E-bianchi come in foto a Pula , chi la vede mi avvisi subito al 3475074750”, l’appello lanciato da Simone Picci per un mezzo di trasporto fondamentale anche per l’attività di lavoro.