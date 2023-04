Pula, Pasquetta in musica con i NonSoulFunky

Gite fuori porta o passeggiate tra monti, campagne e mare non importa: per il lunedì dell’Angelo è indispensabile non stare a casa e, come tradizione vuole, più si visita e meglio è. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Walter Cabasino ha, quindi, deciso di offrire uno spettacolo musicale per intrattenere anche le tante persone che, già dal weekend pasquale, che ufficialmente aprirà la tanto attesa stagione estiva, che equivale a un “assalto” da parte dei vacanzieri, sono attese in paese.

Un pomeriggio di musica e divertimento grazie all’evento organizzato dalla Proloco Pula, con l’Assessorato al Turismo e l’Associazione VivuPula: in Piazza del Popolo, dalle 18:30, la famosa band NonSoulFunky intratterrà il pubblico con un repertorio musicale che comprende le maggiori hit italiane e internazionali dagli anni 70′ fino a oggi.