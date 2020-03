Pula, nel paese “invaso” dai non residenti parte la grande sanificazione nelle strade. Via alla pulizia straordinaria anti Coronavirus, le parole della sindaca Carla Medau nel paese dove tanti non residenti sono arrivati nelle seconde case: “Hanno preso il via oggi gli interventi di pulizia straordinaria che interesseranno strade e piazze. Stiamo inoltre valutando la possibilità di procedere alla sanificazione di uffici pubblici e scuole. Tutta l’amministrazione è impegnata nelle attività necessarie a garantire la maggior tutela della salute dei cittadini”.